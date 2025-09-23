Diego Hansen è il bambino più bello d’Italia

Viso dolce, sguardo sicuro. Diego Hansen ha 5 anni ed è di Fermo. Dalla scuola dell’infanzia al palco il passo è stato breve ma soprattutto importante. Per la sua famiglia e per lui, che dal 15 settembre frequenta la prima classe elementare, nei giorni scorsi una bella soddisfazione: ha infatti vinto la fascia di bambino più bello d’Italia ed a luglio quella di bambino più bello delle Marche in una finale interregionale. Diego ha letteralmente convinto la giuria con la sua dolcezza e la sua bellezza da bambino della sua età. È iniziato a marzo in Ancona tutto per gioco. Oltre ad andare a scuola, Diego va anche a lezione di musica, e da un anno suona il pianoforte, e va in palestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

