Diecimila messaggi hot all’alunna 12enne prof di scuola media si scusa e offre 4mila euro | Irrisorio

23 set 2025

Il professore 47enne si è detto dispiaciuto per i messaggi hot alla dodicenne sua alunna, ammettendo di aver sbagliato causando sofferenze alla minore. Il risarcimento che potrebbe evitargli la condanna però è stato giudicato irrisorio dai legali della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

