Dieci chili di alimenti scaduti sanzione di 2mila euro ad un esercizio commerciale di Castione

Aveva alimenti abbattuti in maniera inadeguata ed altri scaduti: in tutto 10 chili di prodotti da buttare. Per questo i carabinieri della Compagnia di Clusone, in coordinazione con il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Brescia, hanno prescritto l’obbligo di smaltimento degli alimenti scaduti e hanno elevato una sanzione amministrativa di duemila euro al titolare di un esercizio commerciale di Castione della Presolana. Il controllo dei carabinieri è avvenuto sabato 20 settembre, nell’ambito di un preordinato servizio straordinario di controllo, che puntava a contrastare le attività illecite nello specifico campo della sanità e verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Dieci chili di alimenti scaduti, sanzione di 2mila euro ad un esercizio commerciale di Castione

