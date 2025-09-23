Diciottenne in monopattino elettrico travolto e ucciso da un’auto guidata da turisti | dramma a Cagliari

Tragico incidente a Cagliari: un 18enne ucraino, in monopattino, è stato travolto da un’auto guidata da turisti tedeschi in via Is Maglias. Soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Brotzu, è deceduto in ospedale. Indagini in corso sulla dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Diciottenne in monopattino travolto e ucciso da un’auto - Il giovane è stato subito soccorso e ricoverato al Brotzu, ma le sue condizioni erano troppo gravi ... Come scrive lanuovasardegna.it

Investito da un'auto sul monopattino, muore un diciottenne a Cagliari - Un ragazzo di 18 anni è morto in serata in ospedale a Cagliari dopo essere stato investito, in monopattino, da un'auto in via Is Maglias, alla periferia del capoluogo. Scrive rainews.it