Di corsa contro la violenza di genere Pink Ranning è tutto pronto

La Darsena si prepara alla quinta edizione della Pink RAnning, la corsa non competitiva promossa da Ravenna Runners Club in collaborazione con Linea Rosa. Domenica prossima, alle 9.30, oltre 3.500 persone partiranno, anche in caso di pioggia, dall’area antistante l’Autorità Portuale per correre o camminare lungo i due percorsi da 5 e 10 chilometri. Un grande serpentone rosa invaderà la città per lanciare un messaggio chiaro: " Stop alla violenza sulle donne ". Iscrizioni aperte fino a domani online e per il weekend al villaggio in Darsena. Confermato anche il ’riscaldamento’ del 27 settembre con yoga, allenamenti e momenti di benessere collettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
