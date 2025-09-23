Devi sapere questo L’annuncio di Stefania Orlando in studio sorprende Caterina Balivo

Bella, anzi per molti bellissima. E qualcuno dirà: “È bella, ma non balla.”. E invece no, lei balla e canta anche. Dotata di ironia, intelligente, sa come lanciare frecce, ma sa anche essere accogliente e generosa, come dimostrato ad esempio nella sua esperienza al GF. Eppure. eppure in amore pare sia perseguitata dalla sfortuna. O almeno così pare. Di chi parliamo? Di Stefania Orlando. Ospite di Caterina Balivo, a “La volta buona”, Stefania Orlando ha aperto il suo cuore raccontando sentimenti, delusioni e la serenità che sta vivendo oggi. Nonostante le difficoltà, ha spiegato di augurarsi di poter ritrovare un buon rapporto con Marco, l’uomo della sua ultima relazione, anche se non ha mai pronunciato direttamente il suo nome. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it