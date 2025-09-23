Desiderio di leggerezza la mostra omaggio a Isabella Nurigiani

Giovedì 2 ottobre 2025, dalle ore 18.30, Associazione Culturale Studio Tiepolo38 inaugura la personale di Isabella Nurigiani. La mostra, un omaggio all’artista prematuramente scomparsa nel febbraio 2025, presenta una serie di sculture e monotipi.Ammirando le sculture di Nurigiani, come scrive. 🔗 Leggi su Romatoday.it

