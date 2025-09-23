Dervio ormeggi abusivi in porto | individuati sette portoghesi del posto barca
Dervio (Lecco), 23 settembre 2025 – Portoghesi del posto barca. I militari del Servizio aeronavale della Finanza di Como ne hanno individuati sette. Ormeggiavano la loro barca nel porto di Dervio in posti non loro e senza nemmeno pagare il conto. I sette abusivi sono stati costretti a spostare le loro imbarcazioni e sono stati multati. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Roan di Como, il Reparto operativo aeronavale, insieme agli ispettori dell' Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori di Menaggio, a cui compete l'assegnazione degli ormeggi, hanno svolto un controllo in ambito demaniale nel porto di Dervio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: dervio - ormeggi
Dervio, ormeggi abusivi in porto: individuati sette portoghesi del posto barca.
