Dervio blitz anti-abusivi sul lago | sequestrate sette barche senza permesso

Sette imbarcazioni sequestrate e altrettante sanzioni elevate. È il bilancio del blitz condotto dalla Guardia di finanza nelle acque di Dervio per stanare chi occupa illegalmente i posti barca sul lago senza pagare il dovuto canone. L'operazione, scattata nei giorni scorsi, ha visto impegnati i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: dervio - blitz

Dervio, blitz anti-abusivi sul lago: sequestrate sette barche senza permesso.

Dervio, blitz anti-abusivi sul lago: sequestrate sette barche senza permesso - Operazione a sorpresa della Guardia di finanza: controllate 157 concessioni, multe salate per i trasgressori ... Da leccotoday.it

Blitz sugli ormeggi abusivi a Nisida di Guardia Costiera e Finanza: rimosse boe e catene illegali - Blitz di Guardia Costiera e Guardia di Finanza sugli ormeggi abusivi sull'isola di Nisida, nella zona di Bagnoli- Riporta fanpage.it