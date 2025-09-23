Derrick Henry si scusa dopo l’altro fumble mentre i problemi di Baltimore Ravens sono in montaggio

2025-09-23 10:40:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore di Baltimora Ravens John Harbaugh ha molto su cui lavorare con la sua difesa che lotta contro la corsa e l’arma offensiva Derrick Henry commette un altro fumble durante la perdita dei Detroit Lions ieri sera. I Ravens sono crollati a 1-2 nella stagione dopo che i Lions hanno lasciato Baltimora con un trionfo di 38-30, lasciando Harbaugh a grattarsi la testa sul perché la sua squadra altamente fantasiosa stesse lottando per far funzionare qualcosa. I Lions hanno funzionato per 224 yard-il terzo più che ogni squadra ha avuto contro i Ravens durante l’era di Harbaugh iniziata nel 2008-e ha perso 20 contrasti in un display sciatto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com