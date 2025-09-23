Dentro al parco di via San Paolo | spazi per lo sport e una terrazza sul colle del duomo | FOTO e VIDEO

Il cantiere del Pnrr di via San Paolo è ormai alle battute finali e il parco verde, dopo mesi di lavori, sta assumendo la sua forma definitiva. I nuovi campi sportivi aperti al pubblico sono praticamente pronti: tre metà campo da basket, un campo da tennis, uno da calcio a 5 e uno da volley. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: parco - paolo

Paolo Cevoli porta la sua comicità tutta romagnola al parco divertimenti

Mattarella depone due corone d alloro a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza – Il video

#mybeautifulmontelupo Parco dell'Ambrogiana Paolo Fontani - facebook.com Vai su Facebook

Dentro al parco di via San Paolo: spazi per lo sport e una terrazza sul colle del duomo | FOTO e VIDEO; Dove mangiare nel verde a Bologna; Protesta nel parco San Leonardo: manifestanti interrompono il cantiere, interviene la Digos | VIDEO.

San Rossore, sì alla base nel Parco. Via libera con i voti di Pisa e Viareggio - Pisa, 19 settembre 2023 – La base militare nell’area del Cisam, a San Piero a Grado, frazione tra terra e mare del Comune di Pisa nell’area del parco di San Rossore, si farà. Si legge su lanazione.it

Via libera a una nuova base militare nel parco di San Rossore (Pisa): stanziati dal governo 20 milioni. Opposizioni: “No a militarizzazione” - Via libera per la realizzazione di una nuova base militare fra il Parco di San Rossore e Pontedera, in provincia di Pisa. Lo riporta ilfattoquotidiano.it