Demon slayer | nessuna data di uscita per i sequel di infinity castle

aggiornamenti sulla distribuzione di demon slayer: infinity castle. Il successo della prima parte di Demon Slayer: Infinity Castle ha generato grande attesa tra i fan per le prossime uscite. Nonostante l'entusiasmo, le ultime dichiarazioni ufficiali indicano che la data di rilascio dei sequel non è stata ancora stabilita. Di seguito, si approfondiscono le informazioni più recenti e le prospettive future legate a questa produzione anime molto attesa. status attuale delle uscite dei sequel. dichiarazioni ufficiali e aspetti tecnici. In un'intervista rilasciata da Rahul Purini, CEO di Crunchyroll, si è confermato che il progetto prevede una trilogia di film, ma la data di debutto delle parti successive non è stata ancora decisa.

In questa notizia si parla di: demon - slayer

