Demon slayer | infinity castle punta agli oscar

Il successo di un film d’animazione può rappresentare un punto di svolta nel panorama cinematografico globale. Recentemente, Demon Slayer: Infinity Castle ha raggiunto risultati senza precedenti, elevando l’arte dell’anime a livelli mai visti prima. Con un incasso mondiale superiore a $555 milioni, il lungometraggio ha non solo infranto record storici, ma ha anche attirato l’attenzione di Hollywood, ponendo le basi per una possibile evoluzione nel riconoscimento agli Oscar. infinity castle ha ridefinito la discussione sull’anime. Il film si distingue per una combinazione di animazioni mozzafiato, una trama ricca di emozioni e un appeal che attraversa culture e fasce d’età. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

