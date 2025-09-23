Dembelé vince Pallone d’Oro padre Yamal accusa | Più grande danno morale di sempre

(Adnkronos) – Mentre Ousmane Dembelé festeggia la vittoria del Pallone d'Oro, qualcun altro mastica amaro. Lamine Yamal si è dovuto 'accontentare' del secondo posto nelle votazioni al miglior giocatore della passata stagione, nonostante un'annata straordinaria culminata nella vittoria del campionato con il suo Barcellona. Nella cerimonia di premiazione però è stato l'attaccante francese a trionfare,

Secondo il papà di Yamal, il signor Mounir, assegnare il pallone d'oro a Dembele piuttosto che al figlio, è stato il più grande danno morale che si possa fare ad un essere umano. Poi ha proseguito dicendo che avrebbe meritato di vincerlo il figlio perché è, per - facebook.com Vai su Facebook

Pallone d’Oro, battuto Lamine Yamal Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro battendo Lamine Yamal, che porta a casa il Trofeo Kopa. #BallondOr #Dembele #Donnarumma #Yamal #Bonmatí #PSG #Calcio #FcBarcelona #Messi - X Vai su X

