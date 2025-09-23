Dembélé vince il Pallone d' Oro il primo pensiero? L' abbraccio a Gigio!

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appena prima di salire sul palco per ricevere il Pallone d'Oro, Ousmane Dembélé abbraccia l'ex compagno di squadra al Psg e vincitore del premio Yashin Gianluigi Donnarumma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

demb233l233 vince il pallone d oro il primo pensiero l abbraccio a gigio

© Gazzetta.it - Dembélé vince il Pallone d'Oro, il primo pensiero? L'abbraccio a Gigio!

In questa notizia si parla di: demb - vince

Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025 Donnarumma è il miglior portiere; Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025 | dalla non convocazione per mancanza d’impegno al Santo Graal; Calcio Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro.

demb233l233 vince pallone dIl ventottenne francese vince il Pallone d'oro. Ha avuto la meglio su Lamine Yamal. La beffa? Mentre lui trionfava il suo PSG perdeva - Il ventottenne francese nell'Olimpo del calcio. Come scrive iconmagazine.it

demb233l233 vince pallone dPallone d’oro, vince Dembélé. Donnarumma di nuovo miglior portiere - La stellina del Barcellona Yamal deve accontentarsi del premio al miglior giovane ... Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Demb233l233 Vince Pallone D