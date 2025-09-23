Dembelé vince il Pallone d’Oro 2025 | Voglio restare al top a lungo e rivivere col PSG le emozioni della Champions Poi ha un messaggio per Yamal
Dembelé vince il Pallone d’Oro 2025: «Voglio restare al top a lungo e rivivere col PSG le emozioni della Champions». Il discorso dell’attaccante. Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain, ha vinto il Pallone d’Oro 2025, coronando una stagione straordinaria che ha visto il suo club conquistare il Triplete. La sua performance nella stagione, culminata con la vittoria della Champions League contro l’ Inter in finale, ha impressionato tutti. Durante la cerimonia di premiazione, Dembélé ha espresso la sua gratitudine, evidenziando il privilegio di essere parte di una tradizione calcistica francese che include leggende come Michel Platini, Zinedine Zidane e Karim Benzema. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: dembel - vince
Pallone d’Oro, battuto Lamine Yamal Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro battendo Lamine Yamal, che porta a casa il Trofeo Kopa. #BallondOr #Dembele #Donnarumma #Yamal #Bonmatí #PSG #Calcio #FcBarcelona #Messi - X Vai su X
Dembele vince il Pallone d'Oro: nel 2021 veniva accostato alla Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Pallone d’Oro 2025 Ousmane Dembelé è il vincitore di questa edizione; Pallone d’oro 2025 trionfa Dembelé Premio Yashin a Donnarumma.
Antonio Di Natale:| Vince il Pallone d'Argento - 2011 il Pallone d’argento – Coppa Giaime Fiumanò all’attaccante dell’Udinese Calcio Antonio Di Natale. Da calciomercato.com