Dembelé vince il Pallone d’Oro 2025: «Voglio restare al top a lungo e rivivere col PSG le emozioni della Champions». Il discorso dell’attaccante. Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain, ha vinto il Pallone d’Oro 2025, coronando una stagione straordinaria che ha visto il suo club conquistare il Triplete. La sua performance nella stagione, culminata con la vittoria della Champions League contro l’ Inter in finale, ha impressionato tutti. Durante la cerimonia di premiazione, Dembélé ha espresso la sua gratitudine, evidenziando il privilegio di essere parte di una tradizione calcistica francese che include leggende come Michel Platini, Zinedine Zidane e Karim Benzema. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dembelé vince il Pallone d’Oro 2025: «Voglio restare al top a lungo e rivivere col PSG le emozioni della Champions». Poi ha un messaggio per Yamal