Dembele vi ricordate del suo passato al Barcellona? Da eterna promessa al tetto d’Europa

Dembele, da flop al Barcellona a Pallone d’Oro: la rinascita al PSG. La situazione attuale Due anni fa sembrava al capolinea l’avventura calcistica di Ousmane Dembele ad alti livelli. Il suo addio al Barcellona era stato vissuto come la conclusione fallimentare di un investimento esorbitante: oltre 100 milioni di euro per un talento fragile e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

dembele ricordate suo passatoDembélé scoppia in lacrime dopo la vittoria del Pallone d’Oro: compare sua madre sul palco - Durante il discorso del Pallone d'Oro Dembélé è scoppiato il lacrime parlando della sua famiglia: "Abbiamo attraversato tutto ... Come scrive fanpage.it

