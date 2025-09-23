Dembélé prima di Mbappé ma i tifosi invocano Donnarumma! Le reazioni social al Pallone d' oro

La 69esima edizione del Pallone d'oro ha visto trionfare Ousmane Dembélé, che corona così una stagione formidabile, in cui ha vinto tutto con il Psg, mettendo a referto 35 gol e 16 assist con i parigini. I tifosi sui social celebrano la vittoria del francese, che anticipa così il suo "collega" Mbappé, ma al tempo stesso chiedono giustizia per  il nono posto di Gigio Donnarumma.  Queste le reazioni dal web dopo la premiazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

