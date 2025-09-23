Dembele Pallone d’Oro arriva il messaggio speciale di Khephren Thuram | cosa ha scritto il bianconero per il connazionale dopo il premio – FOTO
Dembele Pallone d’Oro, il bianconero Khephren Thuram ha scritto questo messaggio per il connazionale dopo il premio conquistato – FOTO. Un gesto di classe, un omaggio da campione a campione. Il giorno dopo la conquista del Pallone d’Oro 2025 da parte di Ousmane Dembélé, sono arrivati i complimenti del suo compagno di nazionale e stella della Juventus, Khéphren Thuram. Con un semplice ma significativo post sui suoi canali social, il centrocampista bianconero ha voluto celebrare il trionfo del suo connazionale. Il messaggio di Thuram. Nessuna parola, ma due emoji che valgono più di mille discorsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: dembele - pallone
Pallone d’Oro 2024, Al-Khelaifi (presidente del Psg) convinto: «Se non vince Dembélé c’è un problema»
Pallone d'oro, prime indiscrezioni sui 30: con Dembélé e Yamal c'è McTominay?
LIVE Pallone d'oro: dalle 12.30 l'annuncio dei 30 candidati. Con Dembélé e Yamal c'è McTominay?
Pallone d’Oro, battuto Lamine Yamal Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro battendo Lamine Yamal, che porta a casa il Trofeo Kopa. #BallondOr #Dembele #Donnarumma #Yamal #Bonmatí #PSG #Calcio #FcBarcelona #Messi - X Vai su X
#Dembele ha meritato il Pallone d'Oro, ma i criteri di assegnazione andrebbero rivisti ? L'editoriale di @renatomaisani sul #pallonedoro - facebook.com Vai su Facebook
Pallone d’oro a Dembelè Davanti a Yamal e Vitinha; Pallone d’Oro 2025 Ousmane Dembelé è il vincitore di questa edizione; Pallone d’oro 2025 | vince Dembélé secondo Yamal Donnarumma 9°.
Il Pallone d'Oro è di Dembélé: battuto Yamal. Donnarumma in top 10 - Landucci: "Per arrivare in alto non devi prendere gol. Segnala gazzetta.it
Il Pallone d'Oro è suo, Dembelé spiazza: "Giornata del tutto normale fino alla cerimonia" - È servita una stagione da crack assoluto per il tanto atteso Pallone d'Oro. Secondo tuttomercatoweb.com