Il Pallone d’Oro a Ousmane Dembélé secondo L’Equipe è una bella lezione. “Dice che un giocatore può reinventarsi a 27 anni, liberarsi della sua reputazione di minaccia per i piccioni in autunno e danzare sul tetto d’Europa in primavera”. Ma anche che stavolta ha vinto il simbolo del collettivismo, in un certo senso. “Fosse solo per i suoi gol, sarebbe un Pallone d’Oro quasi ordinario, e quindi straordinario come gli altri, poiché questo premio viene regolarmente assegnato ad artisti del suo calibro – scrive il giornale francese – Ma la nuova interpretazione del mondo del calcio, già evidente la scorsa stagione con l’arrivo di Rodri, ha fatto bene anche a Dembélé, che non ha sedotto solo con il suo dribbling, il suo talento da titolare o i suoi gol, la sua grande opera del 2025. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dembélé è il Pallone d’Oro del pressing e della fatica al potere: dribbling e gol non bastano (L’Equipe)