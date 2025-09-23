Dembélé alza il Pallone d' Oro Marsiglia esulta
Ronaldinho impomatato, con occhiali da sole fumé a montatura larga e un gessato degno di un film di Scorsese, apre la busta e fa una faccia stupita per un secondo appena. Alza lo sguardo, verso qualcuno in platea. Lo split-screen ci mostra a sinistra Lamine Yamal, con l’aria stanca di un bambino che ha chiesto già da mezz’ora ai genitori di portarlo a letto; a destra Ousmane Dembélé che non riesce a trattenere un sorriso anticipatorio. Si lecca le labbra come se avesse visto il cameriere col suo ordine in mano e gli occhi sembrano in procinto di uscirgli dalle orbite. Ronaldinho deve dire una sola parola: Dembélé, non serve neanche dire il nome. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
In questa notizia si parla di: demb - alza
Pallone d'oro, Gigio in lista ma sarà testa a testa Dembélé-Yamal: ecco i tre criteri di voto - Per il premio principale, comunque, i cento giurati giornalisti che dovranno fornire ciascuno una lista di dieci nomi scalandone i punteggi, hanno una scelta ampia. Scrive gazzetta.it
Pallone d'oro 2025, tutti i candidati: Donnarumma unico italiano, flop Serie A. Tra le donne Girelli e Cantore. La lista completa - C'è un solo calciatore italiano, 'Gigio' Donnarumma del Psg, fra le 30 'nominations' per il Pallone d'oro 2025 che verrà assegnato il prossimo 22 settembre a Parigi. Secondo corriereadriatico.it