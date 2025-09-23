Ronaldinho impomatato, con occhiali da sole fumé a montatura larga e un gessato degno di un film di Scorsese, apre la busta e fa una faccia stupita per un secondo appena. Alza lo sguardo, verso qualcuno in platea. Lo split-screen ci mostra a sinistra Lamine Yamal, con l’aria stanca di un bambino che ha chiesto già da mezz’ora ai genitori di portarlo a letto; a destra Ousmane Dembélé che non riesce a trattenere un sorriso anticipatorio. Si lecca le labbra come se avesse visto il cameriere col suo ordine in mano e gli occhi sembrano in procinto di uscirgli dalle orbite. Ronaldinho deve dire una sola parola: Dembélé, non serve neanche dire il nome. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Dembélé alza il Pallone d'Oro, Marsiglia esulta