Delinquenti per Gaza
Lo avevano definito «uno sciopero di solidarietà alla Palestina», ma è stata una giornata di guerriglia premeditata. Da Milano a Roma, da Bologna a Napoli, migliaia di delinquenti comuni organizzati dalla sinistra estrema e pittati da pacifisti hanno devastato vie, aggredito poliziotti, bloccato treni, autostrade e tangenziali. Se questi sono i portavoce in Europa della «Palestina libera», auguri e buona fortuna ai palestinesi. Del resto, chi ancora ha il coraggio di tifare Hamas non può che replicarne i metodi violenti, gli atti di terrorismo, l'odio per gli ebrei e l'Occidente. La feccia che ieri abbiamo visto all'opera è ineliminabile, ogni società produce scorie che al massimo può provare a gestire come hanno fatto ieri le migliaia di uomini delle forze dell'ordine impegnate sul campo per contenere l'onda d'urto (circa sessanta di loro sono rimasti feriti negli scontri). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Un commerciante domattina deve spendere 3 mila euro per riparare la sua vetrina… per dei delinquenti che pensano così di risolvere la questione #Gaza @QRepubblica #Ruggeri - X Vai su X
In piazza per #Gaza in 80 città, scontri a #Milano. #Salvini: è violenza. #LaRussa: delinquenti. #Tajani: così non si aiutano i palestinesi. In 20mila nella Capitale. Stop porti #Genova, #Livorno e #Marghera. Blocco tangenziale Roma e autostrada #Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazioni pro Gaza, Meloni in difficoltà attacca i “delinquenti” ma teme i sondaggi; Sciopero generale per Gaza, cortei in Italia. A Milano scontri manifestanti-forze ordine; Sciopero pro Gaza, giornata di tensione. Quattro arresti, manifestanti pro pal davanti alla questura - Manifestanti davanti alla questura: Liberate i fermati.
Manifestazioni pro Gaza, Meloni in difficoltà attacca i “delinquenti” ma teme i sondaggi - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Manifestazioni pro Gaza, Meloni in difficoltà attacca i “delinquenti” ma teme i sondaggi" pubblicato il 23 Settembre 2025 a firma di Giacomo Salvini ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
