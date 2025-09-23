Delinquenti per Gaza

Lo avevano definito «uno sciopero di solidarietà alla Palestina», ma è stata una giornata di guerriglia premeditata. Da Milano a Roma, da Bologna a Napoli, migliaia di delinquenti comuni organizzati dalla sinistra estrema e pittati da pacifisti hanno devastato vie, aggredito poliziotti, bloccato treni, autostrade e tangenziali. Se questi sono i portavoce in Europa della «Palestina libera», auguri e buona fortuna ai palestinesi. Del resto, chi ancora ha il coraggio di tifare Hamas non può che replicarne i metodi violenti, gli atti di terrorismo, l'odio per gli ebrei e l'Occidente. La feccia che ieri abbiamo visto all'opera è ineliminabile, ogni società produce scorie che al massimo può provare a gestire come hanno fatto ieri le migliaia di uomini delle forze dell'ordine impegnate sul campo per contenere l'onda d'urto (circa sessanta di loro sono rimasti feriti negli scontri). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

