Delegato sindacale licenziato protesta davanti ai cancelli della Poclain di Spilamberto
Sciopero di 2 ore (per ogni turno di lavoro) oggi alla Poclain di Spilamberto, proclamato dalla Fiom Cgil contro il licenziamento di un delegato sindacale. L’intera Assemblea Generale della Fiom Cgil di Modena – oltre 100 fra delegati e funzionari – ha preso parte stamattina al presidio di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: delegato - sindacale
Colleferro, licenziato un delegato sindacale all'interno dell'Avio
La Cgil di Ferrara piange la scomparsa di Glauco Melandri, venuto a mancare all’età di 67 anni. Figura di riferimento del sindacato cittadino, Melandri aveva iniziato la sua attività sindacale come delegato Fiom alla Stayer. - facebook.com Vai su Facebook
Delegato sindacale licenziato, protesta davanti ai cancelli della Poclain di Spilamberto; Firenze, Istituto Fanfani licenzia delegato sindacale, protesta Filcams Cgil; Socotec: presidio sotto la sede contro il licenziamento del delegato sindacale.
"Sei cattiva... non capisci". Delegata sindacale licenziata dalla Sogesi - A denunciare l’episodio è Massimiliano Bindocci della segreteria provinciale Uil. msn.com scrive
Uiltucs Toscana: “Licenziata storica delegata, attacco inaccettabile” - Firenze, 5 agosto 2025 – Licenziata una delegata sindacale, con una lunga e riconosciuta anzianità di servizio nel gruppo Ovs in Toscana: lo rende noto la Uiltucs regionale che parla di "un ... Lo riporta lanazione.it