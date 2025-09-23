Degrado e insicurezza il sottopasso ex Benfra sarà chiuso al transito di notte

Dopo le denunce da parte della cittadinanza circa l'insicurezza del sottopasso ex Benfra - che collega l'area delle ex acciaierie con vi Cuboni, in zona Crocetta - arriva un provvedimento dell'Amministrazione. Dal primo ottobre, infatti, verrà attivato il servizio di chiusura alle 22 e riapertura. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

