Defibrillation Day, a Bibbiena una mattinata per imparare a salvare una vita.

Arezzo, 23 settembre 2025 – Un piccolo gesto può fare la differenza per salvare una vita. È questo il messaggio al centro del Defibrillation Day, l’appuntamento che lunedì 29 settembre animerà piazza Generale Sacconi a Bibbiena dalle 9 alle 13. L’iniziativa, promossa dalla Centrale Operativa 118 di Arezzo con il Comune di Bibbiena, il Centro Etrusco e le associazioni di volontariato locali, si collega alla Giornata Mondiale del Cuore che si celebra proprio il 29 settembre e coinvolgerà, insieme alla cittadinanza, studentesse e studenti delle scuole del territorio. In piazza saranno presenti i sanitari della Centrale del 118 di Arezzo, il personale del Ser. 🔗 Leggi su Lanazione.it

