Decreto Caivano sotto la lente della Consulta | in discussione l’esclusione dei minori dalla messa alla prova

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte Costituzionale ha avviato l'esame delle questioni di legittimità sollevate contro il Decreto Caivano (1232023), convertito nella Legge 1592023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: decreto - caivano

Taurianova nel decreto Caivano bis: sopralluogo presso il Borgo sociale in contrada Russo

Piccolo spaccio, in tribunale prima pronuncia che smentisce il "decreto Caivano"

Magi (+Europa): "Decreto Caivano ha causato il sovraffollamento nelle carceri minorili"

Decreto Caivano sotto la lente della Consulta: in discussione l'esclusione dei minori dalla messa alla prova; Perugia, Decreto Sicurezza sotto la lente: «Individui colpiti per ciò che potrebbero fare»; Rozzano, la promessa di Giorgia Meloni: “Realizzeremo la palestra di boxe, sogno di Daniele Scardina”.

Carceri minorili (Ipm), rapporto all’Onu su sovraffollamento/ Tra le richieste abolizione del decreto Caivano - Tra le richieste delle associazioni c'è l'abolizione del decreto Caivano Le condizioni degli istituti penitenziari ... Lo riporta ilsussidiario.net

Bocciatura decreto Caivano: Cnca, “servono più messa alla prova e più giustizia riparativa” - Il Cnca (Coordinamento nazionale comunità accoglienti) esprime “grande soddisfazione per la bocciatura, da parte della Consulta, del cosiddetto ‘decreto Caivano’ in un punto chiave: quello ... Riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Decreto Caivano Sotto Lente