Decarbonizzazione tavolo interministeriale | 61 progetti per Brindisi 19 già attuabili

BRINDISI - Salgono a 61 i progetti al vaglio del Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy) nell'ambito della decarbonizzazione. Il futuro industriale del territorio brindisino è stato al centro di un tavolo interministeriale che si è svolto stamattina (martedì 23 settembre) presso la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Decarbonizzazione ex Ilva: accordo senza date e con nodo polo Dri ancora aperto. Tavolo rinviato: ecco perché

Decarbonizzazione e riconversione del petrolchimico: tavolo in prefettura

Decarbonizzazione ex Ilva: accordo senza date e con nodo polo Dri ancora aperto. Tavolo rinviato: ecco perché - La bozza di intesa sulla decarbonizzazione degli impianti dell'ex Ilva firmata al ministero delle Imprese non indica ... quotidianodipuglia.it scrive

Ex Ilva, intesa sulla decarbonizzazione ma ancora nodi sul tavolo. I tre piani e la strategia della vendita a pezzi - Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) è arrivata la firma che segna, almeno sulla carta, un passo avanti nella travagliata vicenda dell’ex Ilva di Taranto. Lo riporta affaritaliani.it