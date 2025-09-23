Debutta a Milano Il Festival dello Spettacolo con 150 ospiti

Milano, 23 set. (askanews) - Musica, cinema, televisione, serie, sport, food, kids in un palinsesto no stop di attività per tutte le età: è Il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell'intrattenimento. A Milano, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, lungo tutto il fine settimana, Il Festival dello Spettacolo animerà il SuperstudioPiù di via Tortona 27 con tre giorni immersivi ricchi di anteprime cinematografiche e televisive, showcase, talk, meet & greet, masterclass, workshop e secret show, dalle 10 del mattino a mezzanotte. Nato da un'idea di TV Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo, Il Festival dello Spettacolo offrirà ogni giorno un palinsesto continuo di appuntamenti con gli artisti e i personaggi più amati dal grande pubblico ed è pensato per interessare e coinvolgere tutti: famiglie, bambini, Gen Z, appassionati di musica, tv, cinema, sport e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

