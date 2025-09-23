Death Stranding | svelato il film ispirato al videogioco con trailer esclusivo
annunciato un nuovo progetto di kojima productions nel mondo post-apocalittico. Recentemente, Kojima Productions ha svelato un nuovo e affascinante progetto che amplia ulteriormente l’universo creato con il celebre videogioco Death Stranding. Questa novità si inserisce in un contesto di grande fermento per lo studio, che sembra voler consolidare la propria presenza anche nel settore cinematografico e dell’animazione. lo sviluppo di “death stranding: mosquito” e altre iniziative. il ritorno di un adattamento cinematografico. Dopo settimane di silenzio, si rafforza la conferma che l’adattamento cinematografico di Death Stranding sia ancora in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
