Death Stranding Mosquito Hideo Kojima pubblica il trailer dell’anime di Death Stranding

Game-experience.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento Beyond the Strand, Hideo Kojima ha sorpreso i fan con l’annuncio di Death Stranding Mosquito, un lungometraggio animato tratto dal suo universo narrativo. Il progetto, attualmente indicato con un titolo provvisorio, rappresenta l’espansione del franchise oltre i confini del videogioco, con un approccio cinematografico che punta a valorizzare ancora di più l’aspetto narrativo tipico delle opere di Kojima. Il teaser trailer dellanime mostra scene enigmatiche e suggestive: un personaggio inedito dotato di un’appendice simile a una zanzara, composta della stessa sostanza dei BT, impegnato a liberare qualcuno da una prigione subacquea. 🔗 Leggi su Game-experience.it

