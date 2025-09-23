Death Stranding | Michael Sarnoski ha parlato del suo film

La realizzazione di un film ispirato al gioco Death Stranding dovrà rispecchiare i valori apprezzati dai tanti videogamers. Ma cosa ne pensa il regista Michael Sarnoski? Annunciato dallo stesso creatore del videogame “ Hideo Kojima ” ormai nel lontano 2022, il film ispirato al gioco si sta preparando ad entrare nella sua prima fase di sviluppo attivo. In occasione di una recente diretta streaming di Kojima Productions (via GamesRadar ), a tal proposito, il regista Michael Sarnoski ha parlato del film, ma anche confermato alcune indiscrezioni venute dalla rete nei mesi scorsi. Cos’ha detto Michael Sarnoski su Death Stranding?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

