L’universo di Death Stranding sta per compiere un salto decisivo verso il cinema. Durante l’evento Beyond the Strand, il regista Michael Sarnoski ha rivelato che la trasposizione live action non sarà una copia del videogioco, ma un’opera del tutto nuova: una storia inedita, ambientata nello stesso mondo ma con personaggi mai visti prima. L’obiettivo è catturare l’anima e i temi del gioco di Hideo Kojima, offrendo allo spettatore un’esperienza “strana e incredibile”, in linea con la visione creativa del suo autore. Sarnoski ha spiegato (grazie a PushSquare ) che il film punterà a un equilibrio tra la spettacolarità delle location reali e la profondità psicologica dei protagonisti, con l’intenzione di rendere giustizia al progetto sia su scala ampia che intima. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Death Stranding Il Film avrà nuovi personaggi e racconterà una storia inedita, rivela Hideo Kojima