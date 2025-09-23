Death stranding anime annunciato con trailer e immagini esclusive
Il mondo dei media e dell’intrattenimento continua a evolversi, spingendo i confini tradizionali di narrazione e produzione. Tra le novità più interessanti emerge l’annuncio di un nuovo progetto legato all’universo di Death Stranding, la celebre saga creata da Hideo Kojima. Questa volta si tratta di un’ produzione animata, che rappresenta un passo audace verso l’ampliamento del franchise in direzioni inedite e innovative. una esplorazione innovativa dell’universo di death stranding. la scelta dell’animazione come mezzo narrativo. La decisione di sviluppare un film d’ animazione invece di una trasposizione in live-action evidenzia la volontà di preservare le caratteristiche surreali e oniriche proprie del videogioco. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: death - stranding
