Dead Rock – Arriva in Italia la nuova serie dark fantasy di Hiro Mashima
Dopo il grande annuncio a Lucca Comics & Games 2023, arriva finalmente in Italia il primo volume di DEAD ROCK, la nuova serie manga del geniale Hiro Mashima, in uscita il 23 settembre. Questo atteso titolo rappresenta il ritorno del Sensei al genere dark fantasy, dopo gli straordinari successi di FAIRY TAIL, EDENS ZERO e RAVE – THE GROOVE ADVENTURE, tutti pubblicati in Italia da Star Comics. La storia prende forma in una prestigiosa scuola d’elite, dove aspiranti giovani demoni si sfidano per conquistare il premio finale: la sovranità sul mondo degli esseri umani. Al centro della narrazione troviamo Yakuto, un ragazzo apparentemente impacciato e inetto, ma determinato a essere ammesso alla Dead Rock a tutti i costi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
novità BRAVE BELL 3 DETECTIVE CONAN NEW EDITION 63 DEAD ROCK 1 LILI-MEN 6 MINECRAFT 6 VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO ONE PIECE 111 ONE PIECE 111 VARIANT COVER
