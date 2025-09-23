Dead Rock – Arriva in Italia la nuova serie dark fantasy di Hiro Mashima

Dopo il grande annuncio a Lucca Comics & Games 2023, arriva finalmente in Italia il primo volume di  DEAD ROCK, la nuova serie manga del geniale Hiro Mashima,  in uscita il 23 settembre. Questo atteso titolo rappresenta il ritorno del Sensei al genere dark fantasy, dopo gli straordinari successi di  FAIRY TAIL,  EDENS ZERO  e  RAVE – THE GROOVE ADVENTURE, tutti pubblicati in Italia da Star Comics.   La storia prende forma in una prestigiosa scuola d’elite, dove aspiranti giovani demoni si sfidano per conquistare il premio finale: la sovranità sul mondo degli esseri umani.              Al centro della narrazione troviamo Yakuto, un ragazzo apparentemente impacciato e inetto, ma determinato a essere ammesso alla Dead Rock a tutti i costi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

