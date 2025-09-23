De Zerbi si ritrova in diretta con Adani Cassano e Ventola subito dopo Marsiglia-PSG | Sono sfinito

Lele Adani fa partire una videochiamata con De Zerbi in diretta al triplice fischio di Marsiglia-PSG. Il tecnico italiano che ha battuto i parigini risponde subito: "Sono sfinito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

De Zerbi si ritrova in diretta con Adani, Cassano e Ventola subito dopo Marsiglia-PSG: Sono sfinito; Real Madrid, 2-1 al Marsiglia al debutto in Champions League: Weah illude De Zerbi, Mbappé la ribalta di rigore; Real Madrid-Marsiglia diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE.

"Sono venuto qui solo per questo. Loro rappresentano il potere": De Zerbi batte il Psg, il Marsiglia vince con papera dell'erede di Donnarumma - È quanto è bastato al Marsiglia di Roberto De Zerbi per battere il Psg nella quinta giornata di Ligue 1, salire a nove punti in cinque giornate e infliggere al club

C'è il Classico in casa del Marsiglia di De Zerbi, Luis Enrique riscalda il clima: "Al PSG piace ammutolire gli stadi" - Il tecnico del PSG, Luis Enrique, presenta la sfida con l'OM e svela: "Ho in mente una canzone che fa 'Dembele Pallone d'Oro!