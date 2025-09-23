De Zerbi scatenato dopo la vittoria contro il PSG | Rappresentano il potere e non mi piacciono
De Zerbi non ha risparmiato parole forti al PSG dopo la vittoria del suo Marsiglia, attesa per 14 anni: "Uno dei motivi per cui volevo venire qui era batterli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Capolavoro De Zerbi: l’OM torna a battere il PSG al Velodrome in Ligue 1 dopo 14 anni - Capolavoro di Roberto De Zerbi: l'OM torna a vincere il Classique contro il PSG in casa dopo 14 anni. Secondo gianlucadimarzio.com
De Zerbi furibondo dopo Real Madrid-Marsiglia: "Il secondo rigore è vergognoso" - Il Real Madrid ha inaugurato la sua campagna di Champions League con una vittoria per 2- Da goal.com