De Zerbi | PSG? stanno lasciando il segno come aveva fatto il Milan di Sacchi

Olympique Marsiglia, ieri sera, ha vinto contro il Paris Saint Germain: il paragone di De Zerbi con il Milan di Arrigo Sacchi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Zerbi: “PSG? stanno lasciando il segno come aveva fatto il Milan di Sacchi”

MILAN-#RABIOT, i CLUB stanno parlando Il Milan torna alla carica per Adrien Rabiot, che piace ad Allegri ed è in rottura con il Marsiglia oltre che fuori dai piani di De Zerbi a seguito della vicenda extra campo che lo ha coinvolto. Come evidenziato da http:// - X Vai su X

