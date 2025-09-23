De Zerbi ha apportato modifiche alla fase difensiva del Marsiglia così ha battuto il Psg L’Equipe

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ieri sera ha sorpreso il Psg ed è riuscito a batterlo nel “Classico” francese dopo ben 14 anni tra le mura casalinghe. Il successo è stato propiziato dal grave errore di Chevalier, ma guai a ridurre la vittoria degli uomini dell’ex Sassuolo solo a questo errore. Da sottolineare anche la grande fase difensiva disposta da De Zerbi. Decisiva per il successo. Il Marsiglia vince grazie alle tattiche difensive di De Zerbi. Questo quanto sottolineato da L’Equipe: “Pochi giorni prima del Classico tra Marsiglia e Psg, l’italiano aveva dato un vero e proprio indizio su come avrebbe giocato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Zerbi ha apportato modifiche alla fase difensiva del Marsiglia, così ha battuto il Psg (L’Equipe)

