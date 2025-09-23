De Zerbi espulso ma il Marsiglia batte il PSG Che papera di Chevalier!

Parigini distratti e sconfitti al Velodrome nella notte del Pallone d’Oro Serata da incubo per il Paris Saint-Germain, che inciampa a sorpresa al Vélodrome. Con la testa forse già a Parigi e alla cerimonia del Pallone d’Oro, la squadra di Luis Enrique crolla 1-0 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

