Tempo di lettura: 2 minuti “Nel 2015 siamo partiti da zero, e nella Sanità e nei Trasporti abbiamo fatto un miracolo, lavorando con serietà e rigore e senza pensare alle clientele. Mi auguro che tutto questo lavoro vada avanti: se lavorano e si mantengono su questa linea daremo una mano, perché dobbiamo sempre essere positivi, ma se si ammosciano, criticateli e contestateli, perché in Campania bastano pochi mesi per ritornare nella palude”. Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca è tornato sulle prossime elezioni regionali, senza mai citare il candidato della sua coalizione Roberto Fico, e aggiungendo: “io godo sempre di ottima salute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Luca: “Un miracolo su sanità e trasporti, lavoro prosegua”

