De Luca | L’8 ottobre al Tar si discute sul ricorso contro il piano di rientro

Tempo di lettura: < 1 minuto “ L’8 ottobre al Tar della Campania si discute il ricorso della Regione contro il ministero della Salute per le sua decisione del 4 agosto scorso di tenere ancora la Campania nel piano di rientro. Un ricatto politico. E stiamo anche valutando di presentare una denuncia per concussione nei confronti del dirigente del ministero della Sanità che rispondeva come un pinguino; noi parlavamo e lui rispondeva come fanno i cinesi”. Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sottolineando che “ la mancata fuoriuscita dal piano di rientro vincola la Regione ad usare solo i soldi del fondo sanitario nazionale e non altri fondi che abbiamo in bilancio, con 200milioni di euro in meno dati dallo Stato proprio in virtù dell’essere ancora nel piano di rientro”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it