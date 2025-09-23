De Luca | Il nuovo ospedale di Sessa Aurunca è un orgoglio della Campania

Tempo di lettura: 3 minuti “ Questa è una giornata importante per Sessa Aurunca e tutto l’Alto-Casertano. Il nuovo ospedale sarà all’avanguardia, con un Dea di primo livello, un pronto soccorso di alta qualità, un orgoglio per la Campania e una svolta storica per questa provincia”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presentato il nuovo ospedale che nascerà a Sessa Aurunca, un presidio per il quale sono stati investiti 110 milioni di euro e servirà un bacino di oltre 80mila persone. In attesa che sia pronto, continuerà ad operare il vecchio ospedale San Rocco, i cui servizi sono stati potenziati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

