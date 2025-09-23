De Luca consegna 42 nuovi bus | Rivoluzione nei trasporti

Napolitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi consegniamo 42 bus nuovi, parte di programma di rinnovamento di tutto il trasporto pubblico in Campania che prevede oltre 1600 bus nuovi. Si tratta di uno sforzo gigantesco che abbiamo fatto, a cui si aggiungono un centinaio di treni nuovi. Siamo soddisfatti per la Campania, e ci auguriamo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: luca - consegna

Il Rettore Gian Luca Gregori consegna il Sigillo dell’Università al Sindaco di Ancona Daniele Silvetti

De Luca consegna 42 nuovi bus: “Rivoluzione nei trasporti”; Campania, De Luca consegna 42 nuovi bus elettrici; Consegnati nuovi bus elettrici ad Air Campania, De Luca: Rivoluzione nei trasporti.

De Luca consegna 42 nuovi bus: “Rivoluzione nei trasporti” - “Oggi consegniamo 42 bus nuovi, parte di programma di rinnovamento di tutto il trasporto pubblico in Campania che prevede oltre 1600 bus nuovi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: De Luca Consegna 42