De Lillo Omceo Roma | Cannabis determina gravissimi effetti psicotropi

“Ordine impegnato nelle scuole per spiegare pericolosità e dipendenza”. Roma. “La cronaca di oggi, purtroppo, segnala due gravi. Lo spiega il vicepresidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, Stefano De Lillo. “È scientificamente accertato- prosegue- che l’utilizzo di sostanze come la cannabis determina gravissimi effetti psicotropi, come alterazioni dello stato della persona, in particolare di chi si mette alla guida, ed è la causa determinante di queste tragedie”. “Come Ordine dei Medici e in particolare con la Commissione per la prevenzione delle dipendenze, guidata dal professor Antonio Bolognese- evidenzia l’esponente dell’Omceo della Capitale- vogliamo scientificamente sottolineare la pericolosità di queste sostanze. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: lillo - omceo

Influenza, De Lillo (Omceo Roma): Medici base già chiesto dosi necessarie vaccino

Intervista a Stefano De Lillo, vice presidente Omceo Roma: “Paghiamo i ritardi dell’Ema, servono più dosi ai medici di base e meno burocrazia”. Fonte: Agenzia Dire. Scopri di più su Alessandria today. - facebook.com Vai su Facebook

De Lillo (Omceo Roma): “Cannabis determina gravissimi effetti psicotropi”; De Lillo (Omceo Roma): “Cannabis pericolosa, gravi effetti psicotropi”. Campagna di prevenzione nelle scuole; Influenza, De Lillo (Omceo Roma): I medici di base hanno già chiesto le dosi necessarie vaccino.

In auto dopo uso di cannabis: l’allarme dei medici romani (Omceo Roma). “Effetti devastanti e incidenti in aumento” - Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, attraverso le parole del vicepresidente Stefano De Lillo. Da castellinotizie.it

De Lillo (Omceo Roma): “La cannabis determina gravissimi effetti psicotropi” - Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma è impegnato nelle scuole "per spiegare la pericolosità e la dipendenza" ... Lo riporta dire.it