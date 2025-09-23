De Bruyne e McTominay non sono i giganti che l’estate annunciava né torna ad esserlo la difesa Corbo

Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive di Napoli-Pisa 3-2: Squadra smemorata, prevale ma balbetta. La fuga e in classifica non cancella i dubbi sulla condizione. La sofferenza più evidente coinvolge i giocatori più famosi e la difesa. Ecco due stralci dell’articolo di Corbo: Conte si lascia guidare dai suoi malumori riattivando due degli inossidabili motori di centrocampo, Lobotka e Anguissa, sperando che una scossa a onda lunga tocchi anche gli altri due elementi del quartetto, i poco attivi De Bruyne che rientra troppo per cercare un ruolo in commedia e McTominay smarrito tra i languori di un’estate che se ne va. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne e McTominay non sono i giganti che l’estate annunciava, né torna ad esserlo la difesa (Corbo)

