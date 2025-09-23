De Biasi e Max Angioni al Notorious Cinemas Curno | I desideri sono il nostro motore
Curno. Desideri che portano ad una rinascita, ad una nuova scoperta di sé: sono quelli che prendono forma in “Esprimi un desiderio”, nuovo film di Volfango De Biasi. Film (prodotto e distribuito da Notorious Pictures ), in uscita al cinema il 25 settembre, presentato in anteprima lunedì 22 settembre al Notorious Cinemas di Curno, che ha inaugurato ufficialmente quattro nuove sale, completando così l’apertura delle nove complessive previste all’interno della struttura, riaperta a fine giugno. “Una giornata speciale, nella quale inauguriamo le sale cinematografiche nella loro interezza – commenta Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
