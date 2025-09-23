De Biasi e Max Angioni al Notorious Cinemas Curno | I desideri sono il nostro motore

Bergamonews.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Curno. Desideri che portano ad una rinascita, ad una nuova scoperta di sé: sono quelli che prendono forma in “Esprimi un desiderio”, nuovo film di Volfango De Biasi. Film (prodotto e distribuito da Notorious Pictures ), in uscita al cinema il 25 settembre, presentato in anteprima lunedì 22 settembre al Notorious Cinemas di Curno, che ha inaugurato ufficialmente quattro nuove sale, completando così l’apertura delle nove complessive previste all’interno della struttura, riaperta a fine giugno. “Una giornata speciale, nella quale inauguriamo le sale cinematografiche nella loro interezza – commenta Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: biasi - angioni

Esprimi un desiderio: A Giffoni Max Angioni e Volfango De Biasi con un film per superare lo scontro generazionale

Giffoni 55, Max Angioni e Volfango De Biasi presentano Esprimi un desiderio «Non c’è un’età per smettere di esprimere un desiderio»

Esprimi un desiderio, recensione del film con Max Angioni; Esprimi un desiderio, recensione: la comicità-sketch per una commedia che calca sull'effetto remake; Esprimi un Desiderio: Max Angioni 'ostaggio' di una cliente da incubo in una scena in anteprima esclusiva del film.

de biasi max angioni«Esprimi un desiderio», il film con Max Angioni per l'inaugurazione di quattro nuove sale a Notorious Cinemas - L'attore: «A differenza del teatro, al cinema sei costretto ad affidarti ad altri» ... Secondo bergamo.corriere.it

de biasi max angioniMax Angioni presenta a Como il suo film “Esprimi un desiderio” - Max Angioni ha deciso di presentare il film di cui è protagonista nella città dove l’ha desiderato: Como. Da ciaocomo.it

Cerca Video su questo argomento: De Biasi Max Angioni