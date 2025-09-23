Ddu bott a li Rutt | un evento per celebrare l' organetto simbolo della tradizione musicale abruzzese

Ilpescara.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per valorizzare il patrimonio locale a Villa Santa Maria di Spoltore si terrà l’evento "Ddu bott a li Rutt", presentato dall’amministrazione comunale di Spoltore in collaborazione con l'associazione La Villa di Villa Santa Maria di Spoltore e la scuola di organetto Raggiunti."Ddu bott a li Rutt". 🔗 Leggi su Ilpescara.it

A Villa Santa Maria di Spoltore Musica per la Comunità:” Ddu bott a li Rutt” - Spoltore (PE) – Il Comune di Spoltore (Pe) guidato dal Sindaco Chiara Trulli, in collaborazione con l’Associazione La Villa di Villa Santa Maria di Spoltore e la scuola di organetto Raggiunti p ... Come scrive wallnews24.it

