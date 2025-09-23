Dazn nessuna partita della quarta giornata di Serie A ha raggiunto il milione di spettatori calcio per pochissimi

Nessuna delle dieci partite valide per la quarta giornata di Serie A ha fatto registrare almeno un milione di telespettatori su Dazn. È quanto emerge dai dati di ascolto dell’emittente streaming, che pur in crescita confermano lo stato comatoso del calcio italiano. Serie A, i dati d’ascolto della 4a giornata. La partita più vista è stata Inter-Sassuolo di domenica sera, seguita da Verona-Juventus di sabato pomeriggio. Al terzo gradino del podio troviamo invece il derby Roma-Lazio disputatosi alla mezza di domenica. Solo quarto posto per Napoli-Pisa (lunedì sera, ed era trasmessa anche da Sky), che precede Udinese-Milan (sabato sera). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

