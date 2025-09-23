Dazn e Mediaset accordo a sorpresa | la Liga sbarca in chiaro con 6 big match e il derby di Madrid è gratis

Un accordo a sorpresa tra Dazn e Mediaset porterà sei partite di cartello della Liga spagnola in chiaro sulle reti Mediaset, una notizia che ha entusiasmato gli appassionati di calcio. Questa partnership strategica, consolidata nel tempo, offre un valore aggiunto ad entrambe le realtà. Dazn, che detiene i diritti esclusivi della Liga in Italia fino al 2029, continua a trasmettere tutte le 380 partite del campionato, mentre Mediaset offrirà in co-esclusiva sei incontri di punta. Quali partite saranno visibili gratis? Il calendario, ancora suscettibile di variazioni, prevede incontri di altissimo livello, tra cui il derby di Madrid e il doppio Clasico Real Madrid-Barcellona. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Dazn e Mediaset, accordo a sorpresa: la Liga sbarca in chiaro con 6 big match (e il derby di Madrid è gratis)

