Dawson’s Creek torna con una reunion emozionante e commovente
reunion del cast di dawson’s creek: un evento memorabile per gli appassionati degli anni ’90. Una serata speciale ha riunito il cast di dawson’s creek, la celebre serie televisiva teen che ha segnato una generazione. L’evento, svoltosi sul palco del Richard Rodgers Theater di New York, ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti e ospiti illustri, con l’obiettivo di celebrare l’eredità della serie e raccogliere fondi a favore di cause benefiche. l’evento e il significato della reunion. una serata dedicata alla memoria e alla solidarietà. Il 22 settembre si è svolta una reunion molto attesa, dove i membri del cast hanno letto i copioni dell’episodio pilota trasmesso nel 1998. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
